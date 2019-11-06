В Барселоне проходит акция протеста из-за визита короля Испании

Среда, 06 Ноябрь 2019 Испания Испания

В Барселоне проходит акция протеста из-за визита короля Испании

В Барселоне начались акции протеста из-за визита в город короля Испании Филиппа VI.

По данным издания, около тысячи человек собрались перед Дворцом конгрессов, где проходит церемония вручения премии принцессы Жироны. Протестанты пытаются помешать проходу гостей в здание, пишет regnum.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, в Каталонии возобновились акции протеста из-за того, что суд Испании приговорил к длительным тюремным срокам девятерых каталонских лидеров, которые были организаторами референдума в 2017 году.

Ранее испанские СМИ сообщили, что насилие, творившееся на улицах Барселоны в последние ночи, заставило каталонскую экономику скатиться к уровню октября 2017 года.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)