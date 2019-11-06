В Барселоне проходит акция протеста из-за визита короля Испании

По данным издания, около тысячи человек собрались перед Дворцом конгрессов, где проходит церемония вручения премии принцессы Жироны. Протестанты пытаются помешать проходу гостей в здание, пишет regnum.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, в Каталонии возобновились акции протеста из-за того, что суд Испании приговорил к длительным тюремным срокам девятерых каталонских лидеров, которые были организаторами референдума в 2017 году.

Ранее испанские СМИ сообщили, что насилие, творившееся на улицах Барселоны в последние ночи, заставило каталонскую экономику скатиться к уровню октября 2017 года.