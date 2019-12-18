В Барселоне усилены меры безопасности из-за матча «Барса» - «Реал»

Это связано с матчем между «Реалом» и «Барселоной», который пройдёт в каталонской столице завтра вечером.

Матч должен был пройти ещё осенью, но был перенесён из-за волнений, вызванных уголовными сроками, вынесенными каталонским политикам. Несмотря на то, что сейчас ситуация несколько успокоилась, сторонники независимости региона, по всей видимости, не дадут организаторам спокойно провести встречу. Организация «Демократическое цунами» призвала каталонцев выйти на улицы, пишет noticia.ru.

Подразделения правоохранительных органов, которые будут завтра обеспечивать безопасность в Барселоне, состоят из сотрудников Национальной полиции и Гражданской гвардии. Всего будет задействовано 3 тысячи агентов. Они образуют два кольца безопасности.