В Барселоне в день Каталонии сожгли флаг Испании

Четверг, 12 Сентябрь 2019 Испания Испания

В Барселоне в день Каталонии сожгли флаг Испании

К демонстрации под девизом "Цель - независимость" присоединились около 600 тыс. человек.

Участники митинга у парламента Каталонии сожгли в среду флаг Испании в Национальный день региона. Об этом сообщила газета El Periódico.

Несколько часов назад в городе прошла демонстрация под девизом "Цель - независимость", к которой присоединились около 600 тысяч человек. После завершения этой акции в парке Сьютаделья, где расположено здание парламента автономии, собрались примерно 300 человек.

Участники митинга сожгли флаг Испании, и пока многие лишь скандировали лозунги в поддержку независимости автономии, неизвестные в капюшонах попытались повалить полицейское ограждение, некоторые из них бросали дымовые шашки и банки в сторону сотрудников правоохранительных органов. Пока стражи порядка призывают собравшихся разойтись.

Кроме того, как стало известно, репортер и съемочная группа корпорации Radio Nacional de España подверглись нападению во время освещения событий в Барселоне. Так, в сторону журналистки бросили камень, неизвестные также облили камеру водой, а штатив швырнули на землю. Также во время акции пострадали двое представителей телеканала Antena 3, пишет ТАСС.

1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование о выходе из состава королевства, Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.

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