В четырех городах Испании ввели режим карантина из-за коронавируса

Пятница, 13 Март 2020 Испания Испания

В четырех городах Испании ввели режим карантина из-за коронавируса

В четырех городах возле испанской Игуалады ввели режим карантина из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление каталонской полиции.

Также в Испании на две недели закрыли учебные заведения из-за угрозы распространения инфекции. Испанские власти намерены передать денежные средства местным медицинским учреждениям, взять под контроль цены на лекарства и медицинские товары, а также помочь туристическому сектору, пишет regnum.ru.

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