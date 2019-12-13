В Дении нелегал спас испанца из огня

Пятница, 13 Декабрь 2019 Испания Испания

В Дении нелегал спас испанца из огня

Нелегальный мигрант из Сенегала вынес испанца из горящего дома.

Когда загорелся жилой дом на улице Порт в Дении (Аликанте), жители выбежали на улицу. Все, кроме 39-летнего Алекса, который передвигается только на костылях. Он не мог сам выйти и звал на помощь. Вскоре она подоспела в лице нелегального мигранта из Сенегала, торговавшего неподалёку сувенирами.

Мигрант добрался до Алекса через балкон и вытащил его из горящего здания, пишет noticia.ru.

«Потом он сразу ушёл и мы даже не успели поблагодарить его. Он был очень храбр, настоящий герой», - говорят соседи.

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