В Гонконге прошел митинг в поддержку сепаратистов Каталонии

Несколько сотен демонстрантов с каталонскими флагами и транспарантами обратились к протестующим в Каталонии и призвали их «бороться за свободу вместе», пишет regnum.ru.

Протесты в Гонконге, начавшиеся после попытки властей принять закон об экстрадиции в континентальный Китай, продолжаются несколько месяцев. В Каталонии протесты возобновились в середине октября, после суда над лидерами «сепаратистов» в Мадриде.