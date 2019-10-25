В Гонконге прошел митинг в поддержку сепаратистов Каталонии

Пятница, 25 Октябрь 2019 Испания Испания

В Гонконге прошел митинг в поддержку сепаратистов Каталонии

В Гонконге прошел митинг в поддержку движения за независимость испанской Каталонии, 24 октября.

Несколько сотен демонстрантов с каталонскими флагами и транспарантами обратились к протестующим в Каталонии и призвали их «бороться за свободу вместе», пишет regnum.ru.

Протесты в Гонконге, начавшиеся после попытки властей принять закон об экстрадиции в континентальный Китай, продолжаются несколько месяцев. В Каталонии протесты возобновились в середине октября, после суда над лидерами «сепаратистов» в Мадриде.

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