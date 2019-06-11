В Испании 28 человек пострадали на аттракционе

Вторник, 11 Июнь 2019 Испания Испания

В Испании 28 человек пострадали на аттракционе

В парке развлечений в муниципалитете Ла-Ринконада (Севилья) сломался аттракцион. Пострадали 28 человек.

Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел вечером 8 июня. Сломался аттракцион под названием Olla. Это большая круглая платформа, которая вращается под углом и при этом дергается. Люди сидят по кругу. Во время работы этого аттракциона часть конструкции развалилась. При этом платформа еще какое-то время продолжала вращаться. Находящиеся в ней люди вылетали наружу, пишет noticia.ru.

В итоге пострадали 28 человек. Большинство из них - несовершеннолетние. Девять человек госпитализированы. Сильнее всего пострадала 13-летняя девочка. У нее черепно-мозговая травма.

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