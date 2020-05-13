В Испании 3 тысячи человек подали иск против правительства

Среда, 13 Май 2020 Испания Испания

В Испании 3 тысячи человек подали иск против правительства

В Испании 3 тысячи родственников жертв COVID-19 подали иск против правительства.

Группа адвокатов, которая представляет интересы более 3,2 тыс. родственников жертв COVID-19, подала иск в Верховный суд (ВС) Испании против членов правительства королевства из-за недовольства их действиями против пандемии. Об этом сообщила корпорация RTVE.

Так, правительство обвиняется в «безответственном и небрежном бездействии».

Семьи погибших также считают, что кабмин поставил свои интересы выше здоровья людей, так как, несмотря на распространение инфекции, в стране в начале марта продолжались митинги и манифестации, пишет gazeta.ru.

Ранее власти Испании продлили режим повышенной готовности до 24 мая. Согласно данным университета Джонса Хопкинса, в настоящее время королевство находится на третьем месте по количеству заболевших.

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