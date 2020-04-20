В Испании 750 военных будут брать анализы на дому

Как сообщает El Pais, военные уже готовы и ждут сигнала от Министерства здравоохранения.

Операция Zendal станет частью большого исследования, которое планируют власти Испании, чтобы узнать истинный масштаб эпидемии COVID-19 в стране. Всего тест на коронавирус сдадут 60 тысяч человек, пишет noticia.ru.

Военных разделят на бригады из двух человек, которые будут ездить по домам и брать анализы. Силами этих бригад предполагается протестировать жителей 32 тысяч квартир и домов, выбранных случайным образом в 50 провинциях.