В Испании 85% умерших от коронавируса были старше 70 лет

Это подтверждает печальная статистика из Испании, где жертвами COVID-19 стали уже более 8 тысяч человек. 85% скончавшихся были старше 70 лет. А 60% умерших — старше 80-ти. Такие данные озвучила доктор Мария Хосе Сьерра из Министерства здравоохранения. По её словам, эти данные примерно совпадают со статистикой в других странах, пишет noticia.ru.

Мария Хосе Сьерра также рассказала, что сейчас в Испании ежедневно проводят 20 тысяч тестов на коронавирус. «К концу этой недели картина прояснится», - добавила она.

В качестве представителя Минздрава с прессой в Испании теперь общается Мария Хосе Сьерра. Как ранее сообщала noticia.ru, её предшественник, директор координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций Министерства здравоохранения Испании Фернандо Симон, сам заболел коронавирусом. Он находится дома в самоизоляции и утверждает, что чувствует себя хорошо.