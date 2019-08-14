В Испании арендная плата поднялась на 50% за 5 лет

Об этом сообщает испанское новостное издание El País со ссылкой на отчет Банка Испании и данные сайта недвижимости Idealista.

Согласно отчету, самое значительное повышение арендной платы с конца 2013 по май 2019 наблюдается в Барселоне и Пальме (более 50%), а также в Малаге, Мадриде, Лас-Пальмас-де-Гран-Канария и Валенсии (около 45%). Эксперты обращают внимание на то, что цены на аренду растут гораздо быстрее, чем жилищные расходы. Это особенно сказывается на малоимущих семьях, тратящих на оплату аренды большую часть дохода, пишет regnum.ru.

В исследовании Банка Испании отмечается, что причинами роста арендной платы послужили нестабильность условий труда, осложняющая для безработных или временно занятых испанцев покупку недвижимости, увеличение числа людей, переезжающих в города в поисках работы, а также вмешательство в рынок инвестиционных фондов.