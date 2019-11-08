В Испании арестовано руководство пищевой компании

Пятница, 08 Ноябрь 2019 Испания Испания

В Испании арестовано руководство пищевой компании

В Испании зафиксирована вспышка листериоза.

Жесткая реакция властей Испании на вспышку заболевания, ставшего результатом сокрытия одним пищевым предприятием факта заражения продуктов опасной бактерией, разительно отличается от действий Эстонии в истории с рыбой фирмы M.V. Wool.

Испанская Гражданская гвардия арестовала шесть человек по подозрению в сокрытии информации о заражении продуктов питания листериозом. Пищевое предприятие продолжало торговать продуктами, хотя его руководство еще в конце минувшего года узнало о том, что тесты показали наличие опасной разновидности бактерии листерии в одной из партий товара.

Руководство испанского предприятия, как сообщает пресс-служба Europol, скрыло информацию от властей и продолжало продажи, что привело к инфицированию более 190 человек, пишет ee.sputniknews.ru.

Возможно, с поправкой на инкубационной период заболевания количество пострадавших окажется еще большим, но на данный момент известно лишь об этих случаях инфицирования. Арестовано около 17 тонн продукции предприятия, возбуждено масштабное расследование.

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