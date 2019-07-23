В Испании автомобиль влетел в зрителей во время ралли

Вторник, 23 Июль 2019 Испания Испания

В Испании автомобиль влетел в зрителей во время ралли

Во время ралли в Испании автомобиль влетел в зрителей, один человек погиб.

Шестая по счету традиционная раллийная гонка Rallye Ciudad de La Laguna на испанском острове Тенерифе закончилась трагедией.

Об этом пишет спортивное издание Marca со ссылкой на организаторов мероприятия.

Во время гонки 20 июля автомобиль Nissan вылетел с трассы и въехал в толпу зрителей. 72-летний мужчина скончался на месте, двое других получили травмы, пишет regnum.ru.

Пилот и штурман отделались легкими повреждениями. После инцидента гонка была остановлена.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья