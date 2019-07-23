В Испании автомобиль влетел в зрителей во время ралли

Шестая по счету традиционная раллийная гонка Rallye Ciudad de La Laguna на испанском острове Тенерифе закончилась трагедией.

Об этом пишет спортивное издание Marca со ссылкой на организаторов мероприятия.

Во время гонки 20 июля автомобиль Nissan вылетел с трассы и въехал в толпу зрителей. 72-летний мужчина скончался на месте, двое других получили травмы, пишет regnum.ru.

Пилот и штурман отделались легкими повреждениями. После инцидента гонка была остановлена.