В Испании банк BBVA запускает курсы по предотвращению буллинга

Это ключи к новой образовательной стратегии, которую подготовили эксперты при поддержке банка BBVA для борьбы с буллингом, которое становится современным бедствием, приносящим страдания одному из трех подростков, согласно данным ЮНЕСКО.

Инициатива под простым и звучным названием «Разрешение конфликтов» направлена на предотвращение издевательств и притеснений в учебных заведениях с помощью специальных инструментов, способных ученикам, преподавателям и родителям управлять конфликтными ситуациями.

Это бесплатный онлайн-курс, предназначенный для молодых людей, учащихся в средней школе и окружающим их взрослым. На 14 уроках будут представлены различные аудио и текстовые материалы, в которых объясняется что такое эмоциональный интеллект, эмпатия, наука конфликтология. Эксперты расскажут участникам о том, как научиться понимать свои эмоции, контролировать их и использовать эмпатию для выхода из сложных конфликтов. В рамках уроков будут подробно рассматриваться такие виды конфликтных ситуаций, как издевательства, манипуляции через социальные сети, социальное отчуждение. «К сожалению, социальные сети только усугубляют издевательства», – рассказывает Хуан де Висенте Абад, руководитель и дизайнер проекта. Это связано с тем, что в виртуальном пространстве существует больше возможностей для удовлетворения критериев, являющихся частью буллинга: возможность постоянного повторения, безнаказанность, зависимость, пишет espanarusa.com.

Хуан де Висенте Абад подчеркивает, что «любой человек в какой-то степени может причинить страдания другим», однако если мы научимся лучше понимать себя и свои эмоции, многие конфликтных ситуаций можно избежать или благополучно разрешить. По его словам открытые обсуждения создают базу для предотвращения сложных ситуаций, издевательств и социального отчуждения в будущем. «Целью проекта является сделать образование модным. Мы учимся все вместе», – добавил к словам коллеги Хосе Луис Арбео, ответственный за программу Aprendemos juntos банка BBVA. На сегодняшний день 258 учебных заведений зарегистрировались на онлайн-курсах в Каталонии. Также 13 000 преподавателей начали использовать предоставленные материалы для внеклассной работы с учениками.