В Испании более 285 тысяч человек потеряли работу из-за COVID-19

Четверг, 30 Апрель 2020 Испания Испания

В Испании более 285 тысяч человек потеряли работу из-за COVID-19

Количество безработных в Испании увеличилось более, чем на 285 тысяч в первом квартале этого года из-за эпидемии коронавируса.

Это самый худший показатель с 2013 года, следует из данных Национального института статистики (INE).

"Число занятых сократилось на 285.600 в первом квартале 2020 года по сравнению с предыдущим периодом (на 1,43%) и составляет 19 681 300 человек", - сообщил INE.

Работы лишились в первую очередь сотрудники с временными контрактами – 255 300 человек.

Самая большая потеря рабочих мест коснулась сферы услуг (275 900), сельского хозяйства (9 100) и строительства (6200). В то же время 5600 человек нашли работу в области промышленного производства, пишет РИА Новости.

Между тем, статистика не отражает реальные цифры потери рабочих мест из-за эпидемии, поскольку временной отрезок включает лишь две недели карантина (вторая половина марта).

Официально безработными в Испании считаются 3,3 миллиона человек, 14,41% активного населения (в последнем квартале прошлого года – 13,8%).

Согласно критериям Международной организации труда безработными считаются те люди, которые не имеют работы и активно ее ищут. То есть, статистика не отражает ситуацию с тысячами людей, действия контрактов которых были временно приостановлены (ERTE - процедура о временном регулировании занятости - позволяет работодателям временно приостанавливать отношения с сотрудником (или сокращать его рабочие часы), не прерывая при этом контракта, сотрудник получает пособие по безработице от государства (70% от зарплаты).

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