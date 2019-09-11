В Испании британец выпил 20 стаканов пива, выпал из окна и умер

26-летний мужчина, отдыхавший в Испании со своей подругой, пошел в бар, где выпил 20 стаканов пива. Потом он вернулся к подруге, поссорился с ней и случайно выпал из окна, пишет noticia.ru.

Он был госпитализирован и переведен в один из госпиталей в Англии. Там британец скончался от полученных при падении черепно-мозговых травм.