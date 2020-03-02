В Испании будут проводить тесты на коронавирус на дому

Больные, у которых есть симптомы похожие на симптоматику от нашумевшего вируса Covid-19, состояние которых не является критическим, могут провести тесты на наличие у них вируса у себя дома. Если пациент не хочет обращаться в больницу, медики могут приехать к нему домой.

Департамент здравоохранения Женералитета Каталонии координирует работу системы неотложной медицинской помощи Каталонии SEM, которая насчитывает семь специализированных отделений. Из них в дома пациентов, которые сомневаются в том, заражены ли они коронавирусом или нет, будут отправляться медики, которые смогут проверить состояние пациента и провести необходимые тесты, пишет espanarusa.com.

Также департамент здравоохранения намерен оставлять людей с положительным тестом на коронавирус, но без серьезных симптомов, дома, предоставив им всё необходимое лечение и поддержку на дому.