В Испании чаще всего увольняют по пятницам

Изучив ежедневную статистику Системы социального страхования, испанские экономисты пришли к выводу, что местный рынок труда, отличающийся высоким уровнем ротации, обладает еще одной особенностью. Она заключается в ярко выраженной зависимости числа принятых на работу и уволенных сотрудников от календаря, передает espanarusa.com.

Как выяснилось, если в течение года каждый день в среднем на учет в Seguridad Social встают и снимаются с него примерно 100 тысяч жителей Испании, то по понедельникам эта цифра возрастает вдвое - в основном за счет получивших работу, а по пятницам на 20% увеличивается число отмечающихся об увольнении. Если же эти дни недели совпадают с началом и концом месяца, то данные показатели достигают астрономических значений. Так, в понедельник 1 июля 2013 года в Испании было зафиксировано 387 714 уволившихся.

Специалисты связывают данный феномен с существующим трудовым законодательством, а также с попытками его обхода. Чаще всего «эффект понедельника» встречается в туризме, промышленности и строительстве - в последнем случае речь идет о неквалифицированных рабочих.