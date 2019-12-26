В Испании чемпион мира по легкой атлетике догнал воров

Четверг, 26 Декабрь 2019 Испания Испания

В Испании чемпион мира по легкой атлетике догнал воров

В Севилье двое грабителей попытались украсть кошелек, но потерпели неудачу.

Двое парней в возрасте 33 и 37 лет вырвали кошелек и попытались скрыться, но их догнал дежуривший в центре города полицейский. Как сообщает Marca, им оказался бывший чемпион мира по легкой атлетике Серхио Реписо.

«Расстояние было около 200-300 метров. Но я и сегодня могу пробежать такую дистанцию. Я не хромой, в беге у меня есть определенные способности», — сказал полицейский.

Испанский полицейский является чемпионом мира в эстафете на дистанции 4×400 метров среди мастеров (старше 35 лет) с европейским рекордом. Обоих грабителей ждет суд, пишет sport24.ru.

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