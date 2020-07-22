В Испании число заражений коронавирусом возросло на 400% за месяц

По данным агентства EFE, в течение данного периода количество заразившихся, выявляемых еженедельно, возросло почти на 400% в сравнении с этим показателем, который был в стране до отмены введенных из-за коронавируса мер карантинной безопасности.

Также указывается, что с 21 июня текущего года в стране от COVID-19 скончались 99 пациентов и ещё 1,1 тыс. человек были госпитализированы.

Напомним, что общее число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в Испании на сегодняшний день составляет около 265 тысяч при свыше 28,4 тыс. умерших от заболевания. При этом действие связанного с пандемией коронавируса в стране карантинного режима безопасности было завершено 21 июня.