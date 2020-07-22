В Испании число заражений коронавирусом возросло на 400% за месяц

Среда, 22 Июль 2020 Испания

В Испании число заражений коронавирусом возросло на 400% за месяц

На территории Испании за месяц, который прошел после отмены карантинных мер безопасности, связанных с коронавирусом, было выявлено как минимум 18 564 случая заражения SARS-CoV-2.

По данным агентства EFE, в течение данного периода количество заразившихся, выявляемых еженедельно, возросло почти на 400% в сравнении с этим показателем, который был в стране до отмены введенных из-за коронавируса мер карантинной безопасности.

Также указывается, что с 21 июня текущего года в стране от COVID-19 скончались 99 пациентов и ещё 1,1 тыс. человек были госпитализированы.

Напомним, что общее число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в Испании на сегодняшний день составляет около 265 тысяч при свыше 28,4 тыс. умерших от заболевания. При этом действие связанного с пандемией коронавируса в стране карантинного режима безопасности было завершено 21 июня.

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