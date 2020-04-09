В Испании число жертв коронавируса превысило 15 тысяч человек

Общее число скончавшихся – 15 238. За истекшие 24 часа выявлены 5,7 тысячи новых случаев заражения, таким образом, всего с начала эпидемии в Испании диагноз COVID-19 был поставлен более чем 152 тысячам пациентов. Выздоровели чуть более 48 тысяч человек. Общее число активных случаев составляет почти 90 тысяч, пишет РИА Новости.

В Мадриде в общей сложности выявлены почти 44 тысячи заболевших, умерли 5800 человек. В Каталонии выявлено более 31 тысячи случаев заражения, 3148 умерли.

Испания находится на втором месте по общему числу выявленных случаев заражения (после США) и по числу жертв (после Италии). Однако в последние дни наблюдается тенденция замедления распространения заболевания.