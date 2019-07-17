В Испании детей учат защищать кожу от солнца

«Все больше и больше детей осознают, что необходимо защищать себя от солнечного излучения, но не хватает более пристального внимания, когда дело доходит ежедневной практики», – говорит доктор Диего де Сотто, руководитель отделения педиатрии в клинике Rotger (Clínica Rotger de Palma). В этот момент один из маленьких пациентов покидает клинику с улыбкой на лице и упаковкой солнцезащитного крема. В дополнение к беседе с малышами, с их родителями также проводится профилактическая беседа, во время которой можно узнать больше о защите от солнечного облучения и развенчать множество мифов, касающихся этой темы. Инициатива родилась в отделении педиатрии и дерматологии клиники Rotger. Профессионалы в сотрудничестве с медицинскими клоунами запустили обучающий проект для родителей и детей, чтобы напомнить о важности защиты от солнца. Это означает, что во время периодических консультаций и встреч они при участии веселых клоунов рассказывают детям в игровой форме как избежать вредного влияния ультрафиолета.

«Мы хотим избежать проблем в будущем, поскольку многие заболевания, такие как рак кожи, ожирение или диабет, начинаются с вредных привычек, заложенных в детстве», – добавляет Диего де Сотто, акцентируя внимание на важности профилактики у детей. В рамках проекта Сотто и его коллеги проводят практические консультации, демонстрируя малышам, как правильно наносить крем, не забывая ни об одной части тела. А также объясняют им, что наносить его следует за некоторое время до выхода на солнце и периодически обновлять, пишет espanarusa.com.

Идея привлечь к этому проекту клоунов, которые работают в больницах с маленькими пациентами, получила большой отклик. С их помощью информация воспринимается детьми через игры, шутки или песни. «Как и в сказках о пиратах, не стоит терять бдительность, потому что солнце продолжает влиять на нас и в пасмурные дни, и даже когда мы находимся под зонтиком», – дает инструкции малышам клоун. Затем он раздает им пробники крема и напоминает о ежедневном использовании, чтобы выработать привычку. Основное правило заключается в том, что следует избегать часов повышенного излучения между 12 и 16 часами. Дополнительные советы формируются в зависимости от возраста каждого пациента, цвета его кожи и других факторов. Эксперты обращают внимание родителей, что в идеале в первые три года жизни ребенок не должен находиться на открытом солнце. А также не следует использовать солнцезащитные средства в первые шесть месяцев.

«В климате, в котором мы живем, уже достаточно витамина D, даже без нахождения под прямыми солнечными лучами», – заявляют доктора клиники, ставя в пример детей, которых мы видим на пляже в кепке, солнцезащитные очках и в футболке с длинными рукавами. Солнцезащитный крем с фактором защиты от 30 до 50 должен быть нанесен на кожу ребенка за 30 минут до воздействия солнца и наноситься повторно каждые два-три часа. Также эксперты отмечают, что лучше, если в креме содержаться физические фильтры, а не химические.