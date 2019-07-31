В Испании детей заставили издеваться над быками

Среда, 31 Июль 2019 Испания Испания

В Испании детей заставили издеваться над быками

В испанской школе тореадоров подростки убивают телят и выставляют их отрубленные уши в качестве трофеев.

Об этом сообщает Daily Mail.

Сообщается, что в школе муниципалитета Кольменар-Вьехо под Мадридом зафиксировано убийство 24 животных подростками (в школу принимают с 14 лет) за четыре дня. Отмечается, что пытки над быками не являются частью культуры корриды. Некоторым из детей позже преподносят уши, вырезанные у умирающих животных, как боевой трофей.

Издание отмечает, что живодерство преподносится как «практические занятия» для учеников. Испанские активисты начали сбор подписей под петицией за запрет такого обращения с животными.

Коррида — наиболее распространенная форма боя быков, традиционное испанское зрелище. В символическом плане бык, часто черной масти, может быть интерпретирован как олицетворение смерти, что придает поединку ритуальный характер. Вместе с тем этика корриды требует от тореро относиться к животному не как к жертве, а проявлять должное уважение к его силе и храбрости.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья