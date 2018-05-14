В Испании дорожает жилье

По данным группы Tinsa, в апреле рост цен на рынке жилой недвижимости составил 5,4%, что является самым высоким показателем с докризисного 2007 года. При этом темпы роста усиливаются: в марте текущего года жильЕ подорожало на 3,6%.

По сравнению с самым низким уровнем, зафиксированным в начале 2015 года, средняя цена на жилую недвижимость в Испании выросла на 10,3%. В то же время в сравнении с «пиковыми» показателями 2007 года в настоящее время жильё дешевле почти на 37%.

Самый значительный рост в апреле был зарегистрирован в столицах автономных сообществ и крупных городах - 8,7%. На Балеарских и Канарских островах цены выросли на 5,6%, в то время как на средиземноморском побережье - всего на 0,3%, сообщает noticia.ru.