В Испании двухэтажный жилой дом собрали за пять часов
Современный минималистичный дом в Вальдесе, небольшом городке к северо-западу от Мадрида, был собран на месте всего за пять часов.
На строительном заводе над созданием его элементов трудились четыре месяца. Студия Baragano спроектировала дом как стилистический микс между традиционным домом и зернохранилищами.
Дизайнеры вдохновлялись характерной жилой архитектурой региона и деревянными зернохранилищами на сваях, типичных для Пиренейского полуострова. Сборную конструкцию изготовили в Мадриде, а в Вальдесе местные мастера накрыли дом традиционной черепичной крышей. Всего через пять часов он был готов к заселению, пишет realty.newsru.com.
Обитать в необычном доме будет британский ландшафтный дизайнер и его семья. Особнячок разделен на два уровня - внизу общественные пространства, а на втором этаже - спальни. Панорамные окна позволяют естественному свету проникать во все комнаты, а центральным элементом я