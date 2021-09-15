В Испании электросамокаты будут «присматривать» за городами

Среда, 15 Сентябрь 2021 Испания

В Испании электросамокаты будут «присматривать» за городами

Прокатные электросамокаты TIER будут «присматривать» за состоянием городов в Испании.

Для этого самокаты оборудуют «умными» камерами.

Во время поездки камеры будут сканировать улицы городов. Если система заметит какую-то проблему (например, со здания отвалилась штукатурка или сломался дорожный знак), то она автоматически зафиксирует ее и отправит информацию в мэрию, пишет Европульс.

Существующие муниципальные платформы мониторинга сканируют города один или два раза в год, в то время как самокаты с компьютерным зрением могут предоставлять дополнительные данные ежедневно.

Электросамокаты – не первое устройство, которое будет помогать муниципалитетам обеспечивать безопасность. В испанской Гандии начнут использовать дроны, чтобы спасать утопающих. Дроны будут также следить за состоянием пляжей и считать количество отдыхающих.

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