В Испании епископы предлагают обучать молодых людей созданию семьи

Епископская конференция Испании предлагает усилить курсы добрачного просвещения. Сейчас курс идет 20 часов, а должен длиться от двух до трех лет. Связано это с ростом количества разводов: в течение пяти лет 40% пар разводится, пишет rossaprimavera.ru.

Епископ Бильбао Марио Исета объясняет: «Когда я был приходским священником, то спрашивал у молодых людей: «Зачем вы пришли на курсы добрачного просвещения? Иногда мне отвечали: „Если мы не пойдем на курсы, то не получим бумагу и не сможет пожениться“. И я отвечал: „Это ошибка. Вы находитесь здесь, потому что согласно статистике, в течение 5 лет разводится 40% пар, а в течение 15 лет — 60%. И вы пришли, чтобы приготовиться и избежать такой судьбы“».

Епископ также указал, что 20 часов на курсы добрачного просвещения — крайне недостаточно. «Чтобы стать священником, надо учиться семь лет, а чтобы стать мужем, женой, матерью, отцом — учатся только 20 часов?!» — говорит Исета.