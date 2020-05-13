В Испании глава регионального минздрава уволилась из-за высказывания

Передает 12 марта Испанская радиовещательная и телевизионная корпорация (RTVE).

8 мая, выступая на Комиссии по здравоохранению регионального парламента, Вентура заявила, что самостоятельное изготовление медработниками средств индивидуальной защиты «стимулирует» их и позволяет чувствовать, что они вносят свой вклад в борьбу с трудностями, с которыми столкнулось здравоохранение, пишет rossaprimavera.ru.

Вентура, в частности сказала, что в самом начале эпидемии, медработники начали изготавливать средства индивидуальной защиты сами или приспосабливать под них имеющиеся материалы, «на что она сначала смотрела сквозь пальцы, поскольку видела в этом стимул (для медработников), которые чувствовали, что вносили свой уклад в преодоление трудностей, с которыми столкнулось здравоохранение в связи с нехваткой средств индивидуальной защиты».

После того, как ее высказывание вызвало непонимание в среде коллег и протесты среди медработников, Вентура подала в отставку.

Напомним, в течение острой фазы развития эпидемии испанским медработникам катастрофически не хватало средств индивидуальной защиты. Больные заявляли, что медработники делают себе защитные фартуки из мешков для мусора. Испания является страной - лидером по количеству зараженного коронавирусом медперсонала: около 20% всех заразившихся коронавирусом в стране - медики.