В Испании готовится к открытию инновационная вертикальная парковка

Долгие поиски парковки не только затрудняют дорожное движение, но и увеличивают выбросы вредных газов в атмосферу. Новое приспособление для парковки может разместить 15 автомобилей там, где раньше помещалось только два. Оно представляет собой нечто среднее между аттракционом из парка развлечений и «умным» лифтом, который в семь раз увеличивает эффективность обычной парковки: совокупность вертикально выстроенных платформ, которые крутятся вокруг неподвижного основания, как черпаковый транспортер.

Единственный способ расширить место парковки – увеличить количество «этажей», что без затрат на строительство предлагает новое устройство. Так как этот механизм изготовлен из стальных деталей, на площадке их просто собирают, как конструктор, что экономит еще и время. Процесс занимает не больше пяти часов, правда, некоторый отрезок времени нужно заложить еще на изготовление фундамента, пишет espanarusa.com.

Восемьдесят процентов стоимости новой парковки оплатил европейский фонд FEDER, а оставшиеся 20% поступили из муниципального бюджета. Это идеальное решение не только для жилых кварталов, но и для «перехватывающих» парковок и тех, что окружают торговые и развлекательные центры.