В Испании готовятся к визиту Гуайдо

Вторник, 21 Январь 2020 Испания Испания

В Испании готовятся к визиту Гуайдо

Глава МИД Испании Аранча Гонсалес Лая заявила о своей готовности встретиться с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо.

Соответствующее заявление она сделала в понедельник на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, пишет noticia.ru.

Как сообщает ТАСС, по словам главы ведомства, есть сведения, что Гуайдо "заинтересован в том, чтобы посетить Испанию". "Я готова принять его и обсудить, как Испания, будучи членом Евросоюза, может внести свой вклад в урегулирование [кризиса] в Венесуэле", - добавила Гонсалес Лая.

"Цель Испании - найти согласованное между венесуэльцами политическое решение, [которое предусматривает созыв] выборов, которые могут быть проведены с демократическими гарантиями", - сказала глава МИД. "Мы стремимся поддержать план действий ЕС на ближайшие месяцы, для которого будет созвана как можно скорее контактная группа, которая не собиралась с октября", - добавила она, уточнив, что "Испания [готова] принять эту встречу международной контактной группы".

Ранее в понедельник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что проведет переговоры с Гуайдо, который посетит Брюссель 22 января.

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