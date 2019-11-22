В Испании грузовик с 52 мигрантами прорвался через границу

Пятница, 22 Ноябрь 2019 Испания Испания

В Испании грузовик с 52 мигрантами прорвался через границу

Грузовик с 52 африканскими мигрантами на полной скорости пересек границу испанского анклава Сеута со стороны Марокко, сообщили в полиции.

Инцидент произошел в ночь на понедельник.

Как сообщается, в автомобиле находились 34 мужчины, 16 женщин и двое несовершеннолетних.

По данным агентства Europa Press, мигрантов смогли догнать только около пляжа Тарахаль в километре от контрольно-пропускного пункта. На место были направлены представители Красного Креста, чтобы оценить состояние мигрантов, пишет РИА Новости.

Четверо пострадавших были направлены в больницу с растяжением связок на лодыжке и под коленом, болью в животе и рвотой. Всем была выдана сухая обувь и одежда.

Начиная с 2013 года автомобили "камикадзе" периодически используются для нелегального ввоза мигрантов в Сеуту.

Для Сеуты в силу ее географического положения миграционная проблема является одной из главных. Для контроля потока беженцев из Африки вдоль границы с Марокко установлен шестиметровый забор, защищенный колючей проволокой.

Мигранты из африканских стран регулярно пытаются перелезть через заборы, установленные на границе в анклавах Мелилья и Сеута. По данным МВД, до 12 сентября здесь незаконно пересекли границу более четырех тысяч человек (967 в Сеуте и 3 041 в Мелилье).

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