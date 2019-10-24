В Испании хотят допросить Ассанжа

Ранее в Испании инициировали расследование в отношении владельца частного испанского охранного предприятия Undercover Global S. L. Давида Моралеса. Именно его компания занималась наблюдением за Ассанжем в посольстве и предоставляла полученные записи США, пишет noticia.ru.

В Великобритании пока отказали Испании в праве допросить Ассанжа.