В Испании хотят допросить Ассанжа
Испанский суд выразил желание допросить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа по делу о слежке за ним в посольстве Эквадора в Лондоне.
Ранее в Испании инициировали расследование в отношении владельца частного испанского охранного предприятия Undercover Global S. L. Давида Моралеса. Именно его компания занималась наблюдением за Ассанжем в посольстве и предоставляла полученные записи США, пишет noticia.ru.
В Великобритании пока отказали Испании в праве допросить Ассанжа.