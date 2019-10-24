В Испании хотят допросить Ассанжа

Четверг, 24 Октябрь 2019 Испания Испания

В Испании хотят допросить Ассанжа

Испанский суд выразил желание допросить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа по делу о слежке за ним в посольстве Эквадора в Лондоне.

Ранее в Испании инициировали расследование в отношении владельца частного испанского охранного предприятия Undercover Global S. L. Давида Моралеса. Именно его компания занималась наблюдением за Ассанжем в посольстве и предоставляла полученные записи США, пишет noticia.ru.

В Великобритании пока отказали Испании в праве допросить Ассанжа.

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