В Испании хотят запретить кататься на ослике туристам, чей вес выше 80 кг

Активисты предлагают ограничить вес туристов, которые хотят прокатиться на ослике, 80 килограммами, а также расширить загоны для животных и установить камеры в стойлах, чтобы можно было наблюдать за условиями содержания осликов. Однако местные власти проект забраковали, пишет euromag.ru.

В 2014-м в городке Лусена 38-летний испанец крупного телосложения запрыгнул на осла – животное скончалось.