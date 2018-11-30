В Испании испекут большой шоколадный торт

Пятница, 30 Ноябрь 2018 Испания Испания

В Испании испекут большой шоколадный торт

Крупнейший в мире шоколадный торт испекут по случаю Международного дня инвалидов.

В помещениях Фонда Juan XXIII Roncalli 3 декабря испекут самый большой в мире шоколадный торт по случаю Международного дня инвалидов. Длина торта будет составлять 25 м. Выпекать будут люди с ограниченными умственными возможностями совместно с кондитерами из кафе Chocolates Trapa, пишет espanarusa.com.

К концу выпекания обещают самое интересное. «Вишенкой на торте» станет заключительный этап приготовления десерта: покрытие коржей шоколадной глазурью и украшение торта фигурками, демонстрирующими различные типы инвалидности.

В полдень выпустят более 200 воздушных шаров, по одному для каждого клиента Фонда, с пожеланиями. Во второй половине дня Фонд пригласит сотрудников компаний, c которыми сотрудничает, а также представителей социальной, спортивной и культурной областей в залы Фонда, чтобы отпраздновать день дегустацией гигантского торта.

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