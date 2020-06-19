В Испании исполнят концерт для необычных слушателей

Выступление струнного квартета Пуччини будет назваться «Концерт для биоцена», а слушателями станут настоящие горшечные растения в количестве 2292 штук. Люди смогут прослушать концерт, но только в онлайн-формате.

«В то время, как значительная часть человечества заперлась в замкнутых пространствах и отказалась от передвижений, природа прокралась и заняла места, которые мы освободили», — заявил испанскому концептуальному художнику Эудженио Ампудии, которому принадлежит идея этого концерта.

Концерт состоится 22 июня. После концерта всех «слушателей» подарят работникам системы здравоохранения в знак благодарности за их борьбу против распространения коронавирусной инфекции.