В Испании исполнят концерт для необычных слушателей

Пятница, 19 Июнь 2020 Испания

В Испании исполнят концерт для необычных слушателей

Первый концерт после введения ограничительных мер, проведут в оперном театре Лисео в Барселоне.

Выступление струнного квартета Пуччини будет назваться «Концерт для биоцена», а слушателями станут настоящие горшечные растения в количестве 2292 штук. Люди смогут прослушать концерт, но только в онлайн-формате.

«В то время, как значительная часть человечества заперлась в замкнутых пространствах и отказалась от передвижений, природа прокралась и заняла места, которые мы освободили», — заявил испанскому концептуальному художнику Эудженио Ампудии, которому принадлежит идея этого концерта.

Концерт состоится 22 июня. После концерта всех «слушателей» подарят работникам системы здравоохранения в знак благодарности за их борьбу против распространения коронавирусной инфекции.

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