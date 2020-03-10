В Испании из-за коронавируса временно закрыли тюрьмы

Об этом сообщает газета Razon со ссылкой на источники в правительственных кругах.

По данным издания, под запрет попадают в том числе разрешения на краткосрочный выход из исправительных учреждений для определенной группы заключенных и визиты родственников. Кроме того, на время прекращаются переводы заключенных в другие исправительные учреждения. Отменяются также все хирургические операции, запланированные для арестантов, за исключением жизненно-необходимых, пишет РИА Новости.

Как сообщает газета, в первую очередь мера коснется автономного сообщества Мадрид - самого крупного очага заболевания в стране. Власти закроют семь исправительных учреждений Мадрида, тем самым изолируя более семи тысяч заключенных.

Как отмечается, такое решение было принято после выявления нескольких случаев заражения COVID-19 в испанских тюрьмах.

Согласно последним данным министерства здравоохранения Испании, число случаев заражения новым типом коронавируса в стране превысило 1,2 тысячи, около 30 человек скончались.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

По последним данным, число зараженных в материковом Китае составило 80 754 человек, скончались 3136 людей, излечились почти 60 тысяч заболевших. По информации ВОЗ, за пределами КНР скончались 686 человек.