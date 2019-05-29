В Испании изобрели первую "легальную" марихуану

Среда, 29 Май 2019 Испания Испания

В Испании изобрели первую

Ученые разработали первый в мире сорт "легального каннабиса".

Растение обладает полезными свойствами и не содержит запрещенный тетрагидроканнабинол (ТГК).

Это удалось сделать Инженеру из Политехнического университета Валенсии (Испания) Сальвадору Солеру и его коллегам, пишет 24tv.ua.

Ученым удалось остановить в зародыше возникновение ТГК – запрещенного психоактивного компонента и повысить содержание других веществ – таких, как каннабигерол (КБГ).

В перспективе новый сорт может применяться при лечении болезней Альцгеймера и Паркинсона, колоректального рака, глаукомы и психических расстройств. Препараты на основе "легального каннабиса" могут появиться в аптеках уже через три-пять лет, после необходимых клинических испытаний, утверждает исследователь.

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