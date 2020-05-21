В Испании каждый шестой ребенок находится в депрессии

Благотворительная организация «Спасите детей в Испании» заявила, что во время строгого карантина почти каждый шестой испанский ребенок испытывал депрессию.

Из-за разгула эпидемии COVID-19, в Испании был введен один из самых строгих карантинов в мире. В период действия ограничительных мер дети вынуждены были находиться дома.

Апрельское исследование экспертов организации показало, несмотря на то, что карантин позволил многим семьям проводить больше времени вместе, 17% детей чувствовали депрессию, либо часто, либо ежедневно, пишет chelindustry.ru.

В наиболее нуждающихся семьях 32,3% детей не могли спокойно уснуть, 30,1% боялись заболевания COVID-19. Это почти на треть выше показателя более благополучных в финансовом плане семей.

Также, согласно результатам 1800 собеседований, дети из бедных семей плакали чаще, чем из более состоятельных.

В каждой четвертой семье, где родители потеряли работу или доход семьи сократился, напряженность и неуверенность передавалась детям.

В некоторых случаях семьям приходилось делить свое жилье с посторонними людьми, чтобы снизить стоимость аренды.

«Быть изолированным в очень маленьких квартирах с людьми, которые не являются частью вашей семьи, на самом деле представляет собой риск, потому что эти семьи сталкиваются с двумя видами стресса. Они потеряли работу, потому что не могут работать, и они изолированы в небольших помещениях», - прокомментировал Андрес Конде, глава организации «Спасите детей в Испании».

Опубликовав свое исследование, благотворительная организация призвала испанские власти оказать помощь бедным семьям в удовлетворении их основных потребностей.

Испанское правительство неоднократно заявляло, что не оставит никого без своего внимания и планирует выплачивать базовый ежемесячный доход примерно миллиону самых бедных домохозяйств.