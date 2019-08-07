В Испании куклы становятся помощниками в борьбе с Альцгеймером

Однако сегодня его дети улыбаются, когда видят своего отца поющим колыбельные кукле. Висенте думает, что это маленький ребенок и с удовольствием «нянчится» с ним. То, что кажется обычной игрушкой, в данном случае является частью немедикаментозной терапии. Она помогает пациентам уменьшить чувство волнения, концентрировать внимание и чувствовать уверенность в себе.

В данном доме престарелых начали применять данный вид терапии в прошлом году. Во время нее пожилые пациенты с потерей памяти получают кукол на некоторое время и должны за ними ухаживать. Они воспринимают кукол, как настоящих малышей, стараясь окружить их заботой. Все это происходит под контролем медиков, поддерживающих пациентов во время этого процесса коммуникации. «Он выглядит спокойнее и все чаще улыбается. Эмоциональная память – последнее, что они теряют», – рассказывает одна из дочерей Висенте Переса, которых он уже не может вспомнить. Его семья без колебаний поддержала участие отца в данной терапии.

Марибель Гонсалес, директор Государственного центра по уходу за людьми с болезнью Альцгеймера при Институте пожилых людей и социальных услуг (Imserso) рассказывает, что многие лечебные резиденции начали интересоваться этим методом и выходят на связь с ними, чтобы проконсультироваться. В этом государственном учреждении, расположенном в Саламанке, проводятся исследования для выявления научных доказательств этой терапии. Там немедикаментозная терапия применяется с 2008 года, дополняя прием лекарственных средств. В течение многих лет ее применения персонал отмечает у пациентов улучшение коммуникативных способностей, уменьшение апатии и вспышек гнева. Немедикаментозная терапия также служит для того, чтобы мотивировать пациентов соблюдать режим сна и прогулок, пишет espanarusa.com.

В резиденции Los Llanos Vital есть пациенты, чьи родственники не дают согласие на данный вид терапии. «Они думают, что она сделает их инфантильными. Другие сказали нам, что они дадут разрешение, только если мы объясним пожилым людям, что это не ребенок, а кукла. Но в таком случае эта методика не работает», – говорит Эстер Гарсия, директор дома престарелых. «Мы не сообщаем пациентам кукла это или ребенком, мы просто акцентируем внимание на новом объекте, уважая их восприятие. Мы делаем это не для развлечения, а для восстановления связи, которая создается не только с куклами, но и с окружающими людьми», – добавляет Ана Санс, профессиональный терапевт Los Llanos Vital. Там проживают 93 человека и 30 приезжают в дневной стационар. Примерно половина из них страдает слабоумием. Терапия применяется в основном в продвинутой умеренной фазе, когда есть более высокие когнитивные нарушения, чем на ранней стадии.

В комнате на нескольких полках сложена одежда, одеяла, игрушечные подгузники, чтобы пациенты могли мыть, переодевать и укладывать кукол в постель. Специалисты отмечают, что заботясь о куклах, пожилые люди осознают свою значимость и испытывают меньший дискомфорт в мире, где они уже не помнят своих детей и внуков.