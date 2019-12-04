В Испании ликвидировали производство взрывных устройств

Среда, 04 Декабрь 2019 Испания Испания

В Испании ликвидировали производство взрывных устройств

Правоохранительные органы Испании ликвидировали подпольную мастерскую в провинции Бургос, где производили взрывные устройства.

Производство находилось в муниципалитете Миранда-де-Эбро. Гражданская гвардия изъяла 17 уже готовых бомб, а также различные компоненты для их изготовления. Также при обыске обнаружено 26 единиц огнестрельного оружия, пишет noticia.ru.

Задержан мужчина, который собственноручно делал бомбы и переделывал огнестрельное оружие.

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