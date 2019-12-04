В Испании ликвидировали производство взрывных устройств

Производство находилось в муниципалитете Миранда-де-Эбро. Гражданская гвардия изъяла 17 уже готовых бомб, а также различные компоненты для их изготовления. Также при обыске обнаружено 26 единиц огнестрельного оружия, пишет noticia.ru.

Задержан мужчина, который собственноручно делал бомбы и переделывал огнестрельное оружие.