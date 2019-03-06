В Испании ликвидировали сеть контрабандистов животных

Среда, 06 Март 2019 Испания Испания

В Испании ликвидировали сеть контрабандистов животных

Год назад испанская полиция вышла на контрабандиста из Кальвиа (Майорка), что позволило задержать трех других участников преступной сети, торговавшей предметами фауны, в Мадриде, Наварре и Каталонии.

У контрабандиста с Майорки в январе 2018 года было изъято 69 охотничьих трофеев. Среди них были чучела львов, крокодилов, гепардов, леопардов, бурого медведя, а также бивни слонов, головы жирафов, лапы приматов и другие предметы, которые попадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения. Это была самая крупная партия подобных объектов в истории Балеарских островов. Их общая стоимость на черном рынке составляет порядка 100 тысяч евро. Мужчине были предъявлены обвинения в контрабанде и преступлениях против дикой фауны и флоры, пишет noticia.ru.

В общей сложности в результате операции Гражданская гвардия конфисковала 90 объектов фауны стоимостью более 200 тысяч евро. К тому же, агенты обнаружили 104 единицы огнестрельного оружия. На треть из них у владельцев не было соответствующих документов, еще часть относится к запрещенным видам оружия.

В начале расследования полиция выяснила, что житель Майорки продавал трофеи через интернет. Позже оказалось, что за этой деятельностью стояла целая группа контрабандистов.

В Мадриде был найден человек, который выполнял роль посредника и обеспечивал доставку трофеев. При обыске в Наварре были обнаружены части тела африканского слона, а в Льейде был задержан таксидермист, у которого находилось 20 образцов, принадлежавших майоркскому торговцу.

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