В Испании ликвидированы две группы наркоторговцев

Понедельник, 04 Ноябрь 2019 Испания Испания

В Испании ликвидированы две группы наркоторговцев

Национальная полиция Испании сообщила о ликвидации двух преступных группировок, которые занимались поставками кокаина.

Предотвращен ввоз в Мадрид и Малагу 621 килограмма наркотиков.

Операция проводилась в сотрудничестве с правоохранительными органами Колумбии. Задержаны пятеро граждан Колумбии и Бразилии. Первая партия перехвачена на промышленном полигоне в Мадриде. Там нашли 400 килограммов кокаина. Вторая (120 кг) обнаружилась на парковке частной компании, тоже в Мадриде. Третья (101 кг) - в торговом центре в Марбелье, пишет noticia.ru.

Изъято 11 тыс. евро, 6 автомобилей и 10 телефонов.

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