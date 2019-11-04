В Испании ликвидированы две группы наркоторговцев
Национальная полиция Испании сообщила о ликвидации двух преступных группировок, которые занимались поставками кокаина.
Предотвращен ввоз в Мадрид и Малагу 621 килограмма наркотиков.
Операция проводилась в сотрудничестве с правоохранительными органами Колумбии. Задержаны пятеро граждан Колумбии и Бразилии. Первая партия перехвачена на промышленном полигоне в Мадриде. Там нашли 400 килограммов кокаина. Вторая (120 кг) обнаружилась на парковке частной компании, тоже в Мадриде. Третья (101 кг) - в торговом центре в Марбелье, пишет noticia.ru.
Изъято 11 тыс. евро, 6 автомобилей и 10 телефонов.