В Испании лунь Монтегю названа птицей 2023 года

Испанское национальное орнитологическое общество SEO/BirdLife всенародным голосованием выбрало лунь Монтегю птицей года в 2023 году из-за сокращения его популяции и угроз сохранению.

Эта птица – мигрирующий хищник, тесно связанный с сельскохозяйственной средой, получила 3187 голосов, по сравнению с египетским стервятником (2355 голосов), и иберийским рябком (2105 голосов), сообщает azertag. Все эти виды находятся под угрозой исчезновения и поэтому включены в Красную книгу птиц Испании.

Выбор этой птицы, которая классифицируется как уязвимый вид в Испании и представляет собой уникальную и экологическую ценность выращивающих злаки сельскохозяйственных угодий, в которых она обитает, поможет «повысить осведомленность политиков, фермеров и граждан в целом о важности сохранения полей».

Этот мигрирующий хищник зимует в Африке, и его можно увидеть на Пиренейском полуострове, летая над широкими открытыми полями с весны до конца лета. В частности, он «тесно» зависит от больших посевных площадей пшеницы и ячменя, где устраивает свои гнезда. В обмен на пребывание в посевах он уничтожает огромное количество полевок, мышей, саранчи, мелких рептилий и зерноядных птиц, которые являются его обычной добычей.

Однако он окружен многочисленными угрозами, включая интенсификацию земледелия, которая включает в себя уничтожение их гнезд и птенцов комбайнами, или использование пестицидов, что также влияет на вид за счет сокращения количества добычи.

Согласно данным последней государственной переписи, Испания является самой важной европейской страной для лунь Монтегю на численном уровне, за ней следуют Франция и Польша. Таким образом, Испания несет большую ответственность за сохранение этого вида в глобальном масштабе.