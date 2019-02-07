В Испании можно будет остановиться в плавучих апартаментах

Проектом Punta de Mar занимается архитектурное бюро Mano de Santo (MdS).

По словам авторов, проект представляет собой новую концепцию туризма. Они отмечают, что апартаменты могут использоваться как в интегрированной модели, которая предполагает подключение к системе энергоснабжения на причале или в отеле с собственным пляжем, так и в автономном режиме – с использованием собственной системы литиевых батарей и накопительных систем водоснабжения.

Общая площадь платформы – 74 м2. Апартаменты рассчитаны на две персоны и оформлены в стиле минимализма. Сооружение включает два уровня. На первом разместилась каюта с ванной комнатой и выходом на небольшую террасу, а на втором – палуба площадью 34 м2, где расположена зона отдыха. Конструкция оборудована осветительными приборами, музыкальной системой, системой климатизации и ароматизации, которые регулируются с помощью специального мобильного приложения, пишет noticia.ru.

В архитектурном бюро отмечают, что при проектировании авторы уделяли большое внимание функциональности и соблюдению принципов защиты окружающей среды. Создатели заверяют, что гости смогут получить уникальные впечатления, задействовав пять чувств и ощутив единение с природой, комфорт и расслабление.

В бюро планируют уже в этом году начать изготавливать плавучие апартаменты под заказ.