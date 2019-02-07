В Испании можно будет остановиться в плавучих апартаментах
В яхт-клубе Дении (Аликанте) установили первый прототип плавучих апартаментов.
Проектом Punta de Mar занимается архитектурное бюро Mano de Santo (MdS).
По словам авторов, проект представляет собой новую концепцию туризма. Они отмечают, что апартаменты могут использоваться как в интегрированной модели, которая предполагает подключение к системе энергоснабжения на причале или в отеле с собственным пляжем, так и в автономном режиме – с использованием собственной системы литиевых батарей и накопительных систем водоснабжения.
Общая площадь платформы – 74 м2. Апартаменты рассчитаны на две персоны и оформлены в стиле минимализма. Сооружение включает два уровня. На первом разместилась каюта с ванной комнатой и выходом на небольшую террасу, а на втором – палуба площадью 34 м2, где расположена зона отдыха. Конструкция оборудована осветительными приборами, музыкальной системой, системой климатизации и ароматизации, которые регулируются с помощью специального мобильного приложения, пишет noticia.ru.
В архитектурном бюро отмечают, что при проектировании авторы уделяли большое внимание функциональности и соблюдению принципов защиты окружающей среды. Создатели заверяют, что гости смогут получить уникальные впечатления, задействовав пять чувств и ощутив единение с природой, комфорт и расслабление.
В бюро планируют уже в этом году начать изготавливать плавучие апартаменты под заказ.