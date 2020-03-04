В Испании мужчина умер от коронавируса

Среда, 04 Март 2020 Испания Испания

В Испании мужчина умер от коронавируса

Пожилой житель Валенсии стал первой жертвой коронавируса в Испании.

В госпитале Арнау-де-Виланова скончался 69-летний пациент, сообщили во вторник в Министерстве здравоохранения, отметив, что это произошло ещё три недели назад. Он умер от тяжёлой формы пневмонии. Но только сейчас результаты вскрытия и проведённые анализы показали, что причиной смерти стал коронавирус. Им пенсионер заразился в Непале, откуда вернулся незадолго до госпитализации.

По последним данным, в Испании диагноз «коронавирус» подтверждён у 150 человек. И почти треть всех случаев — в Мадриде. В Каталонии и Валенсии насчитывается примерно по 20 заражённых. В Андалусии и Стране Басков — около 10, пишет noticia.ru.

Из всех пациентов семь человек находятся в реанимации. У остальных отмечаются лишь «лёгкие симптомы».

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