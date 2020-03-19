В Испании мужчина вышел на прогулку с игрушечным щенком

Выходить из дома разрешается только по уважительной причине: в магазин за продуктами, на работу (если нельзя работать удалённо), выгулять домашних животных. Этим последним исключением из правил решил воспользоваться житель Паленсии (Кастилия-и-Леон), пишет noticia.ru.

Мужчина вышел на прогулку с мягкой игрушкой. Через какое-то время к нему подъехала машина Национальной полиции. Стражи порядка ограничились строгим выговором и отправили нарушителя домой. Как сообщалось ранее, за нарушение режима повышенной готовности в Испании предусмотрены большие штрафы.