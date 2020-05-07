В Испании на ответственных за госзакупки медоборудования подали в суд

Четверг, 07 Май 2020 Испания Испания

В Испании на ответственных за госзакупки медоборудования подали в суд

Иск на ответственных за государственные закупки медицинского оборудования в правительстве Испании подала в уголовный суд испанская ультраправая партия «Голос» (Vox).

Правительство обвиняют в предполагаемых преступлениях, связанных с мошенничеством, растратой государственных средств.

Представитель оппозиционной партии «Голос» в парламенте Макарена Олона подтвердила данные, ранее опубликованные в официальном заявлении, что речь идет о контрактах приблизительно на 1 млрд евро, потраченных «непрозрачно», пишет rossaprimavera.ru.

По данным партии «Голос», иск подан на директора Национального института здравоохранения (INGESA) Альфонсо Марию Хименеса, директора Главного управления по рационализации и централизации контрактов (DGRCC) Палому Росадо и генерального директора общего портфеля Службы Национальной системы здравоохранения и фармации (DGSNSF) Патрицию Лакруз.

В письме «Голос» объясняет, что после указа от 12 марта, в соответствии с которым принимались срочные меры по реагированию на экономические последствия от эпидемии Covid-19, ряд контрактов был заключен неустановленным образом, неоправданно и по очень высокой стоимости, по сравнению с рыночными ценами, к тому же с компаниями без технической или профессиональной репутации в данном секторе.

«Голос» считает, что необходимость принятия срочных мер может снизить требования по отношению к обычной ситуации, но не устраняет их, а тем более не позволяет заключения контрактов произвольно и без соблюдения минимальных стандартов.

Оппозиция предлагает запросить накладные, счета-фактуры и грузовую документацию по каждой закупке, подтверждающие платежные документы, документы транспортной компании Aena, подтверждающие регистрацию рейсов, регистрацию грузов и товаров, план полета рейсов с указанием Covid-20 и Covid-26, предоставления грузовых таможенных документов.

Напомним, в разгар эпидемии правительству Испании пришлось возвращать в Китай партию некачественных быстрых тестов на коронавирус. Как позднее сообщили в КНР, тесты были куплены у компании, не имеющей лицензии. Позднее из больниц была отозвана партия дефектных масок, не предоставляющих должного уровня защиты.

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