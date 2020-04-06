В Испании на улице задержали полуголого мужчину с двумя мечами

Мужчина был раздет по пояс и вёл себя неадекватно. На требования полиции сдаться он не реагировал. К месту происшествия стянулись дополнительные силы полиции. Нарушителя окружили, но он продолжал сопротивляться и бил мечами по полицейским машинам. В итоге, после предупредительных выстрелов в воздух, мужчину удалось задержать, пишет noticia.ru.

Очевидцы снимали происходящее из окон.