В Испании на улицу выпустили детей и родителей

Понедельник, 27 Апрель 2020 Испания Испания

В Испании на улицу выпустили детей и родителей

В эти выходные на улицы Испании после многодневного заточения вышли дети.

Власти официально разрешили гулять детям младше 14 лет в сопровождении родителей. Речь идёт именно о прогулках, которые ранее были запрещены. Детей и до этого выпускали из дома, но только, если их не с кем было оставить дома, а нужно было сходить в магазин или аптеку, пишет noticia.ru.

Коронавирус медленно отступает. С каждым днём в Испании снижается суточная смертность от COVID-19. Но страна по-прежнему входит в тройку самых пострадавших от пандемии, вместе с США и Италией.

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