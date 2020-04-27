В Испании на улицу выпустили детей и родителей

Власти официально разрешили гулять детям младше 14 лет в сопровождении родителей. Речь идёт именно о прогулках, которые ранее были запрещены. Детей и до этого выпускали из дома, но только, если их не с кем было оставить дома, а нужно было сходить в магазин или аптеку, пишет noticia.ru.

Коронавирус медленно отступает. С каждым днём в Испании снижается суточная смертность от COVID-19. Но страна по-прежнему входит в тройку самых пострадавших от пандемии, вместе с США и Италией.