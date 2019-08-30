В Испании набирает обороты инициатива против напитков с сахаром

Из-за несогласия Валенсийского правительства ввести пошлины на данный тип продуктов, представители партии хотят выдвинуть эту инициативу на обсуждение в столице. На прошлой неделе представитель коалиции в верхней палате, Карлес Мулет, заявил о государственной стратегии по борьбе с чрезмерным потреблением сахара и о намерении представить ряд парламентских инициатив, чтобы возобновить дискуссию.

Мулет выразил сожаление о том, что этот вопрос долгое время не находил отклика у правительства страны. «Колыбель средиземноморской диеты продолжает удивлять тревожными показателями потребления сахара. Испания является одним из государств с высоким уровнем детского ожирения», – подчеркнул он. Также политик привел пример Португалии, которая ограничивает рекламу продуктов с избыточным количеством сахара, жира и соли, отмечая, что в Испании, включив детские телевизионные каналы, можно увидеть многочисленную рекламу сладких продуктов и отсутствие рекламы здорового питания.

«Избыток сахаров вызывает серьезные проблемы с кровообращением, ожирение и другие патологии, а сахарная зависимость более сильна, чем табачная. Против табака мы можем действовать, а сахар остается неприкасаемым», – заявил Мулет. В этом контексте он отметил, что некоторые автономные сообщества уже применяют пошлины на определенные сладкие продукты или обсуждают такую возможность. Например, в Каталонии принятые меры помогли снизить потребление сладких напитков на 20%, пишет espanarusa.com.

По его мнению, помимо повышения информированности и осведомленности о последствиях чрезмерного употребления сахара, следует принять сдерживающие меры, такие как введение пошлин, запрет на продажу в школах, спортивных или медицинских учреждениях. Особенно это касается автоматов для продажи нездоровых продуктов с большим количеством насыщенных жиров и сахара. «Мы намерены не запрещать употребление, а продвигать стратегию здорового питания. Мы обладаем мощной пищевой промышленностью, чтобы предоставить оптимальные альтернативы. У нас есть культурные традиции, которые являются примером средиземноморской диеты во всем мире, но, несмотря на это, мы являемся лидерами в области детского ожирения», – сказал в заключение политик.